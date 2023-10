Wohnen und Arbeiten unter einem Dach in Krefeld Dachsbau – wo Frieda mit 60 Bieren zu Hause ist

Das „Guten Abend“ ist schon so manchem Gast herausgerutscht, kaum, dass er die Tür zum Dachsbau geöffnet hat und eingetreten ist. Allerdings gibt es keine Erwiderung. Denn bei den beiden Damen, die sich direkt im Eingangsbereich an einem Tisch befinden, handelt es sich um Schaufensterpuppen. „Vor rund 30 Jahren ist Frieda bei uns eingezogen. Eine Schaufensterpuppe, die am Klavier sitzt, das mit Disketten bespielt wird. Ein Gast brachte dann die anderen Puppen mit, weil er meinte, Frieda solle nicht alleine sein“, erzählt Klaus Jürgen Wiewrodt lächelnd eins der vielen Anekdötchen, die er im Laufes seines gastronomischen Lebens erlebt hat. Und das sind etliche.