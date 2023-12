Bau- und Abrissarbeiten sollen 2024 beginnen CTP will neuen Gewerbepark am Krützpoort entwickeln

Die CTP-Group aus den Niederlanden ist erst seit dem vergangenen Jahr in Deutschland aufgeschlagen und hat ihre Fühler relativ schnell Richtung Krefeld ausgestreckt. Auf einer weitgehend brach liegenden Fläche entlang der St. Töniser Straße und am Krützpoort will die neue Tochter CTP Deutschland als Bestandshalter, Projektentwickler und Manager von Logistik-, Gewerbe- und Industrieimmobilien groß investieren. Die Stadt Krefeld habe bereits Zustimmung zu den Vorhaben signalisiert, berichtete ein Unternehmenssprecher.