Von Cowboy und Sheriff : Krefelds wilder Westen

24 Bilder So sieht der Wilde Westen in Krefeld aus.

Krefeld Vom Krefelder Stadtteil Benrad aus ist der Wilde Westen nicht weit: Dort haben Hobby-Cowboys eine Westernstadt gebaut - mit Saloon, Kapelle und Kittchen. Für Samstag laden sie zum Sommerfest.

Eine Kugelzange, Hutband aus Pferdehaar und alte Tabakdosen - Cowboy Hycks ist in seinem Laden von allerlei wunderlichen Dingen umgeben. Da wäre etwa eine Waffe, wie man sie aus Western-Filmen kennt. „Eine Kutscherpistole“, erklärt Hycks. Ihr Alter kann er nur schätzen. „Sie dürfte es irgendwann um 1900 gegeben haben.“

An der Oberbenrader Straße ist der Wilde Westen nicht weit. Wer dort das Tor zur „Forest Ranch“ passiert, erlebt eine kleine Zeitreise. Aus einem alten Pferdestall haben dort Karl, Andreas und Gerhard Dahler vor 40 Jahren eine Western Stadt mit Saloon, Sheriff-Office und einer Bank gebaut - um ein Stück deutsch-amerikanische Geschichte zu pflegen. „Wir schreiben hier ungefähr das Jahr 1890 bis 1900“, sagt der Vorsitzende Reiner Kürvers.

Gleich am Eingang empfängt Cowboy Hycks, der eigentlich Armin Jungnickel heißt, die Besucher in seinem Laden. In einer weißen Blockhütte bietet er seine Ware an. Sheriffsterne, Stiefelspitzen, Cowboyhüte, aber auch Geschirr, Schreibhefte und Rasiersets mit Messer und Pinsel. Der 67-Jährige hat sie auf Trödelmärkten und Haushaltsauflösungen zusammengesucht. „Oft sind es Nachbildungen“, sagt er.

Wenige Meter weiter gibt es auch eine kleine Kapelle. 1988 wurde sie gebaut und durch Pfarrer Hermann Lunkebein geweiht. „Hier hat es schon Trauungen und Hochzeiten gegeben“, erzählt Kürvers. Seit eineinhalb Jahren ist er der Vorsitzende des Vereins.„Meine große Leidenschaft galt immer der Countrymusik“, erzählt er, „ich habe nach etwas gesucht, um dem Westen noch näher zu kommen.“ Durch Zufall ist der Krefelder 2016 dann im Internet auf die Forest Ranch gestoßen. Er wurde zunächst Probemitglied und dann zum Vorsitzenden gewählt. „Seitdem haben wir einiges erarbeitet“, sagt er. Die Elektronik musste erneuert werden, die Koppel wurde zu einer Spielwiese für Kinder mit Goldwaschanlage, Büchsenschießen und Hufeisenwerfen, der Saloon bekam eine Küche – „die Feuerprobe hat sie bereits am Tag der offenen Tür überstanden“ und neue Schlafräume. Als nächstes soll die Schmiede überarbeitet werden.

Reiner Kürvers und Armin Jungnickel teilen das Hobby mit zehn anderen Vereinsmitgliedern. Für sie stehen momentan Renovierungsarbeiten auf dem Gelände an oberster Stelle. Beinahe jeden Tag werkeln Kürvers und Jungnickel auf der Ranch. Jeden zweiten Samstag im Monat finden sich die Cowboys zu einem gemütlichen Abend zusammen – sie sitzen dann im Saloon und laden auch befreundete Hobbyisten ein, so nennen sich Menschen, die in andere Zeiten schlüpfen. Das Gelände wird aber auch für Feiern vermietet, seit kurzem nutzen Rollenspieler die Stadt als Kulisse.

Ein Mal im Jahr öffnet die Wild West Stadt auch für Besucher ihre Tore. Das könnte in Zukunft öfters der Fall sein. „Wenn hier alles renoviert ist, wollen wir unsere Ranch auch für das Publikum zugänglich machen“, sagt Kürvers.

Auch Armin Jungnickel, früher in der Mittelalter-Szene, ist durch die Samstagsabende auf den Verein aufmerksam geworden. „Mich interessiert besonders das Historische, mir ist wichtig, dass die Geschichte auf diese Weise erlebbar wird und nicht in Vergessenheit gerät“, sagt er. „Es gibt ja auch viele Krefelder, die damals als Siedler in die Staaten gegangen sind. Der Bezug ist also da.“ Seit November 2018 ist er nun mit seiner Frau in dem Verein dabei, leitet entweder den Ranch-Laden oder übernimmt die Rolle des Kassierers.

„Wenn ich durch das Tor gehe, schalte ich ab und vergesse den Alltagsstress“, sagt Kürvers und fügt hinzu: „Man muss aber auch schon eine Macke haben, um so viel Zeit in das Hobby zu investieren.“ Dann lachen beide.