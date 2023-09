Imagekampagne für Binnenschifffahrt Covestro wirbt für Transporte auf dem Rhein

(sti) Die Bedeutung der Binnenschifffahrt für den Wirtschaftsstandort Deutschland soll eine Imagekampagne einer breiten Öffentlichkeit nahe bringen. Das haben jetzt laut Magazin Binnenschifffahrt Online Vertreter der Schifffahrt und der chemischen Industrie unter der Leitung des Bundesverkehrsministeriums in Bonn am Rhein beschlossen. Dabei sei es auch darum gegangen, erste Ideen für eine Imagekampagne zu sammeln. Abgesandte von BASF und Covestro, die unter anderem im Chempark in Uerdingen vertreten sind, und dem Verband der Chemischen Industrie (VCI) waren ebenso bei der Auftaktrunde dabei wie Vertreter des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) und des Bundesverbandes der Selbstständigen Abteilung Binnenschifffahrt (BDS) sowie von Unternehmen wie HGK Shipping oder DTG. Auch das einladende Bundesverkehrsministerium hatte zwei Mitarbeiter geschickt.