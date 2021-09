Lage in Krefeld noch ungewiss : Covestro will jede achte Stelle streichen

Covestro beschäftigt in Uerdingen rund 1100 Mitarbeiter Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Trotz einer bis 2025 geltenden Standortvereinbarung will der Chemiekonzern Covestro bis 2023 weltweit etwas mehr als 1700 Stellen abbauen, davon fast 1000 in Deutschland und 500 in Dormagen

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(StSch/ vo) Trotz einer bis 2025 geltenden Standortvereinbarung will der Chemiekonzern Covestro bis 2023 weltweit etwas mehr als 1700 Stellen abbauen, davon fast 1000 in Deutschland und 500 in Dormagen. Wie hart es den Standort Krefeld trifft, ist noch unklar. Im Uerdinger Werk sind rund 1.100 Mitarbeiter beschäftigt. Weltweit hat der Konzern 16.500 Beschäftigte.

Die Nachricht traf die Mitarbeiter vollkommen überraschend. Erst vor drei Wochen hat Covestro mitgeteilt, dass der Konzern nach der Corona-Krise auf einem guten Kurs sei. Die Zahlen für das zweite Quartal waren gut, Covestro meldete eine Umsatzerhöhung von 83,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf mehr als 3,9 Milliarden Euro; das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Abgaben lag bei 817 Millionen Euro (Vorjahr: 125 Millionen Euro).

Aufgrund solcher Zahlen stieß die Nachricht vom Stellenabbau auf völliges Unverständnis bei den Mitarbeitern. Wie unserer Redaktion aus Reihen der Belegschaft mitgeteilt wurde, sei das Entsetzen groß gewesen. „Wir befinden uns in einer Schockstarre“, berichtete ein Beschäftigter. Der Aufschrei sei groß gewesen, viele Beschäftigte hätten nun Angst um ihren Arbeitsplatz.