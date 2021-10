Wirtschaft in Krefeld : Covestro verlängert Vertrag mit Sucheta Govil vorzeitig

Krefeld Der Spezialchemie-Konzern will 1700 Stellen, davon 900 in Deutschland einsparen. Govil soll im Vorstand diese „Transformation“ vorantreiben.

„Wir freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sucheta Govil fortzusetzen“, sagt Richard Pott, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Covestro AG. „Mit der Verlängerung des Mandats unterstreichen wir unser Vertrauen in Frau Govil, die Transformation von Covestro auch mit Blick auf die operative Neuaufstellung der Geschäftsbereiche optimal voranzutreiben.“ Covestro will 1700 Stellen einsparen, davon 900 in Deutschland. In welchem Umfang und ob der Standort Krefeld überhaupt davon direkt betroffen sein wird, hat Covestro noch nicht mitgeteilt.