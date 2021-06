Chempark in Krefeld-Uerdingen : Covestro und Mitsubishi recyceln Verbundwerkstoffe

Krefeld Das Projekt werde nun von Covestro, Mitsubishi und eventuell weiteren Partnern bis zur Marktreife weiterentwickelt, sagte ein Sprecher.

Der Chempark Uerdingen ist ein führender Standort zur Herstellung von Polycarbonat und Polyamid in Westeuropa. Bislang stellte das Recycling vor allem der Verbundwerkstoffe ein große Herausforderung dar. Die Covestro AG kooperiere dazu mit Mitsubishi Chemical, berichtete ein Unternehmenssprecher. Der Partner habe ein Verfahren entwickelt, mit dem die Abfälle in industriellem Maßstab aufbereitet werden können. „Wir freuen uns sehr über diese gemeinsame Lösung, da wir die Materialien aus technischen Gründen nicht selbst aufbereiten können“, erläutert Lisa Ketelsen, Leiterin Thermoplastic Composites bei Covestro. „Durch das sortengerechte Recycling bei unserem Partner können die Rohstoffe wieder in wertvolle Produkte mit ähnlich guten Eigenschaften umgewandelt werden, wie sie für Neuware charakteristisch sind. Durch die stoffliche Verwertung wird also eine erneute Nutzung in anderen Produkten ermöglicht. Hierdurch sparen wir Rohstoff-Ressourcen und tragen zur Ausrichtung auf die Kreislaufwirtschaft bei.“