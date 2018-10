Krefeld: Covestro und Gesamtschule Uerdingen unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Uerdingen Mit dieser Partnerschaft mit der Gesamtschule Uerdingen erweitert Covestro seine Bemühungen, dem Nachwuchs schon früh und gezielt eine berufliche Orientierung zu geben, um einen weiteren Baustein.

Die Fachleute von Covestro geben den Schülern Mittel und Wege an die Hand, sich frühzeitig auf dem Ausbildungsmarkt zurechtzufinden. Dazu bietet das Unternehmen im Rahmen der Kooperation einen ganzen Strauß an Angeboten: Sie reichen von Vor-Ort-Bewerbungstrainings mit dem Schwerpunkt `Online-Bewerbungen´ über Schülerpraktika und Teilnahme an Berufsorientierungsmessen bis hin zu Besuchen des Covestro Science Lab. Ein Infofluss auch auf Augenhöhe: Die Auszubildenden des Unternehmens werden nach Möglichkeit in die Projekte eingebunden. Covestro informiert zudem über allgemeine Wirtschaftsthemen und trägt zu einem praxisnahen Unterricht bei. Die Laufzeit dieser Vereinbarung ist langfristig und nachhaltig angelegt.