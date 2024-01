Extreme Wasserstände im Rhein Covestro-Taskforce managt Lieferkette bei Hochwasser

Was Störungen in den Lieferketten bewirken, haben Wirtschaft und Öffentlichkeit in der jüngeren Vergangenheit mehrmals erdulden müssen. Die Schließung chinesischer Häfen während der Corona-Pandemie oder die Havarie des Containerschiffs Ever Given im Suezkanal in Ägypten hatten Auswirkungen bis an den Niederrhein, bis nach Krefeld.