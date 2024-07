Das Programm der Covestro Symphoniker in Krefeld Katzenmusik soll Novemberblues verjagen

„Mit Pomp and Circumstance ins neue Jahr“ lautet in Anlehnung an die gleichnamige Komposition von Edward Elgar der Titel von zwei Neujahrskonzerten, die auf Einladung des Stadtkulturbundes Tönisvorst am 3. und 4. Januar im Forum Corneliusfeld in St. Tönis gegeben werden. Vorbereitet wird ein unterhaltsames Programm mit Gesang und Moderation. „Die Symphoniker standen schon im Jahr 2020 auf der Wunschliste des Stadtkulturbundes. Wegen der Corona-Pandemie musste der Termin mehrfach verschoben werden. Die Symphoniker freuen sich darauf, nach längerer Pause mal wieder außerhalb von Krefeld auftreten zu können“, teilt Klaus Elfes vom Vorstand der Covestro Symphoniker mit.