Konzert in Krefeld Ballettabend mit den Covestro Symphonikern

Der Titel des Konzertes „ZwischenWelten“ wurde in Anlehnung an die Person der Anna in den sieben Todsünden gewählt, die - unter den Belastungen ihrer Umwelt zerbrochen - sich schizophren wahrnimmt als Anna 1 und Anna 2. Verschiedene Welten gibt es auch zwischen den einzelnen Programmteilen des Konzertes, die Gemeinsamkeit der Programmpunkte ist das Musiktheater mit Tanz.