Chemiebranche Covestro schließt Quartal mit Minus von 31 Millionen Euro ab

Die Nachricht lässt aufhorchen: Die Covestro AG mit 1200 Beschäftigten im Chempark Uerdingen am Standort Krefeld benennt geringere Rohstoff- und geringere Energiepreise als Ursachen für gestiegene Margen bei gesunkenen Verkaufspreisen. Andere Konzerne der Branche rufen nach einem niedrigeren Industriestrompreis, der die Wettbewerbsfähigkeit sichern soll. Der Konzernumsatz von Covestro sei vor allem in Folge niedrigerer Verkaufspreise und leicht gesunkener Absatzmengen um 22,7 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro (Vorjahr: 4,6 Milliarden Euro) gesunken. Das Ergebnis vor Steuern, Abgaben und Abschreibungen (Ebitda) auf Konzernebene habe sich um 8,3 Prozent auf 277 Millionen Euro (Vorjahr: 302 Millionen Euro) verringert. Grund seien neben Wechselkursveränderungen auch die nachfragebedingt gesunkenen Absatzmengen gewesen. Einen positiven Einfluss aufs Ergebnis hätten hingegen gestiegene Margen gehabt, da das gesunkene Verkaufspreisniveau durch geringere Rohstoff- und Energiepreise mehr als kompensiert habe werden können, so ein Konzern-Sprecher. Auch niedrigere Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie geringere fixe Herstellungskosten durch den starken Fokus des Konzerns auf Effizienz hätten einen positiven Effekt erzielt. Das Konzernergebnis habe im dritten Quartal bei einem Minus in Höhe von 31 Millionen Euro (Vorjahr: zwölf Millionen Euro plus) gelegen. „Auch im dritten Quartal hat keine wesentliche Belebung der Konjunktur stattgefunden, die weltweite Nachfrage verharrt auf sehr schwachem Niveau," sagte Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender von Covestro.