Junges Ehrenamt Covestro-Mitarbeiter unterstützen Hospiz in Krefeld

Tod und Sterben sind Themen, die wohl die meisten jungen Menschen im Alltag nicht beschäftigen, geschweige denn, dass sie darüber nachdenken – umso bemerkenswerter ist dieses Engagement: Der 23-jährige Alican, Auszubildender als Chemikant und Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) von Covestro am Standort Uerdingen, überreichte eine Spende in Höhe von 454 Euro an das Hospiz am Blumenplatz.