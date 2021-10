Wirtschaft in Krefed : Covestro forciert das Kunststoffrecycling mit Partner Interseroh

Krefeld Im Zuge der neuen Nachhaltigkeitsstrategie werden Verfahren zum Recycling immer wichtiger. Covestro hat sich dazu einen starken Partner gesucht – einen Umweltdienstleister der Alba-Gruppe.

Der Werkstoffhersteller Covestro produziert an seinem Standort Krefeld im Chempark Uerdingen mit rund 1100 Beschäftigten unter anderem das Polycarbonat Makrolon. Es zählt nach Konzernangaben zu den wichtigsten Produkten des Standorts und habe seit seiner Entdeckung die Grenzen des Machbaren in vielen Branchen verschoben. Ein weiterer Schwerpunkt in der Produktion sei die Herstellung von Diphenylmethan-Diisocyanat(MDI) – ein Vorprodukt für hochwertige Schaumstoffe.

Zu diesem Zweck will Interseroh die entsprechenden Wertstoffe aus Altprodukten beschaffen, aufbereiten und an Covestro zur Rückführung in den Rohstoffkreislauf geben. Covestro plant, diese Altrohstoffe als Ausgangsmaterial zu verwenden und sein Know-how im Bereich des Recyclings zu nutzen, um Kunststoffabfälle in hochwertige Rohstoffe umzuwandeln und so den Kreislauf zu schließen.