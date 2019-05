Chempark Uerdingen : Die Covestro AG will in diesem Jahr 900 Millionen Euro investieren

Die Covestro AG will in diesem Jahr 900 Millionen Euro investieren

Krefeld Vor allem aufgrund rückläufiger Mengen im Segment Polycarbonates ging das Kerngeschäft des Spezialchemiekonzerns im Vergleich zu 2018 im ersten Quartal stark zurück.

Finanzvorstand Thomas Toepfer ordnete die Zahlen des ersten Quartals im Vergleich zu 2018 ein: „Das Vorjahresquartal war in einigen Produktgruppen von außergewöhnlich hohen Margen geprägt. Wie erwartet liegen unsere Ergebnisse daher unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Da das Gesamtjahr auch weiterhin durch höhere Wettbewerbsintensität geprägt sein wird, legen wir unseren Fokus insbesondere auf effiziente Produktion und Prozesse sowie gezielte Investitionen.“

Insgesamt plant Covestro in diesem Jahr Investitionen in Höhe von mehr als 900 Millionen Euro für die Erneuerung und Erweiterung seiner Produktionsanlagen sowie den Ausbau von Wachstumsfeldern wie der Spezialfolienproduktion. In punkto Effizienz sollen mittelfristig Kosteneinsparungen von 350 Millionen Euro pro Jahr erreicht werden. Für das Gesamtjahr 2019 rechnet Covestro weiterhin mit einem Mengenwachstum im Kerngeschäft im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.