Fulminantes Programm im Pavillon im Kaiserpark Countertenor-Weltstar Andreas Scholl singt im Schütte-Pavillon

Es ist ein fulminantes Programm mit hochkarätigen Musikern und Literaten, das Christiane Lange vom Verein „Mies in Krefeld“ und Eventmanagerin Silke Zimmermann nach dem Erfolg der ersten Veranstaltungsreihe im vergangenen Jahr für den Schütte-Pavillon im Kaiserpark für dieses Jahr zusammengestellt haben. Möglich wurde es wesentlich durch die außerordentlich guten Kontakte von Silke Zimmermann zu den Künstlern. Der wohl bekannteste Name ist der des Countertenors Andreas Scholl, der am 18. Juni mit seiner Ehefrau, der Pianistin Tamar Halperon, Lieder und Folksongs seiner CD „The Twilight People“ vortragen wird (18 Uhr, Eintritt 30, erm. 15 Euro). Es gibt jeweils 120 Plätze, man sollte also früh Tickets buchen.