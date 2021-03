Die Sieben-Tage-Inzidenz für Krefeld erhöht sich auf 69 : Coronafälle mit mutierten Varianten des Virus steigen immer weiter an

Dr. Wilhelm Stutzinger, Ärztlicher Leiter des Impfzentrums Foto: Stadt Krefeld

Krefeld In Krefeld haben sich die Zahlen im Laufe einer Woche mehr als verdoppelt. Von 17 Ergebnissen entfallen aktuell 16 auf die sogenannte britische, einer auf die südafrikanische Variante.

Die Gesamtzahl bestätigter Corona-Infektionen in Krefeld steigt wieder deutlich an. Das Gesundheitsamt meldet für Mittwoch, 3. März (Stand: 0 Uhr), 47 neue Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl aller bisher bestätigten Infektionen liegt bei 7.307. Als aktuell infiziert gelten 211 Personen, 17 mehr als am Vortag. Genesen sind nach einer Corona-Infektion inzwischen 6.964 Personen, 30 mehr als am Dienstag. Neue Todesfälle gibt es nicht zu vermelden – die Gesamtzahl aller im Zusammenhang mit der Pandemie bisher verstorbenen Personen liegt weiter bei 132. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt mit der neuen Entwicklung von 63,3 am Dienstag auf 69,0 am Mittwoch. In Quarantäne haben sich bisher – freiwillig oder behördlich angeordnet – 24.481 Personen begeben. Im Krankenhaus liegen 18 Krefelder, sechs von ihnen auf der Intensivstation, fünf dieser Patienten werden beatmet. Bisher wurden in Krefeld 42.519 Erstabstriche vorgenommen, 243 davon sind offen.

„Jeder Geimpfte schützt mittelbar auch die Personen, die nicht geimpft sind“, sagt Dr. Wilhelm Stutzinger, Ärztlicher Leiter des Impfzentrums. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass unberechenbare Virusmutationen immer stärker um sich greifen. In Krefeld haben sie sich im Laufe einer Woche mehr als verdoppelt: Nachdem in der Woche ab 15. Februar sieben mutierte Virusproben in den Laboren bestätigt wurden, waren es in der letzten Februarwoche bereits 17 Mutanten. 16 davon entfallen auf die sogenannte britische Variante, einer auf die südafrikanische.

Stadtdirektor Markus Schön ergänzt, dass das Personal an Grundschulen, in Kitas und in der Kindertagespflege noch im März komplett geimpft wird, insoweit der Wunsch besteht. „Das ist ein wichtiges Signal für die Betroffenen, aber auch für die Familien.“ Das Vorgehen sei mit dem NRW-Gesundheitsministerium abgestimmt.