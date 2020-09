Musik in Krefeld : Konzert über Freiheit und Ordnung

An der Orgel in der Oppumer Kirche erklingen Werke von Frescobaldi, die für eine neue musikalische Freiheit im 17. Jahrhundert stehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Donnerstag, 10. September, starten die „Coronadenkonzerte“ in der Schutzengelkirche in Oppum. Die ausgewählte Werke haben einen philosophischen Aufhänger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Welchen Klang hat Freiheit? Und welchem Rhythmus folgt die Ordnung? Für den Kirchenmusiker Christoph Scholz ist es absolut plausibel, die Begriffe „Freiheit“ und „Ordnung“ musikalisch auf der Orgel darzustellen. Das ungewöhnliche Anliegen setzt er um zum Start einer neuen Konzertreihe: die Coronadenkonzerte, die am Donnerstag, 10. September, um 19 Uhr in der Oppumer Schutzengelkirche, Hauptstraße, beginnen.

„Die Coronapandemie hat das kulturelle Leben schwer verändert. In der Reihe Kirchenmusikalische Akzente finden im September einige Konzerte unter Coronabedingungen statt. Daher nennen wir die Reihe: Coronadenkonzerte“, sagt Scholz, und erklärt, wie er auf das ungewöhnliche Thema des Eröffnungskonzertes gekommen ist:

Info Das sind die Corobadenkonzerte Die Idee: Mit den Coronadenkonzerten möchte der Kirchenmusiker Christoph Scholz ein „Gegenprogramm zur Lethargie“ setzen. Es sind klein besetzte Konzerte. Der Eintritt zu den Konzerten ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Es gelten die Hygienevorschriften. Beim Eintritt sind Mund-/Nasenbedeckungen Pflicht.

„In der Musik gibt es nichts, was nicht sonst auch in unserem Leben existiert. Auch Musik wird durch die Begriffe „Freiheit und Ordnung“ bestimmt, mal mehr Freiheit, mal mehr Ordnung. In diesem Orgelkonzert steht der sogenannte stylus fantasticus im Mittelpunkt. Dieser Stil ist in der Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderts von großer Bedeutung. Es ist aber natürlich kein musikhistorischer Vortrag sondern ein moderiertes Konzert.“ Scholz spielt und erläutert Werke von Frescobaldi, Weckmann, Buxtehude.

Freiheit hat zwei Richtungen, betont Scholz: „Freiheit von und zu! Die Freiheit von etwas meint das Freisein von gesellschaftlichen oder persönlichen Zwängen. Es gibt die Freiheit von Sklaverei, Unterdrückung, Abhängigkeit etc. im gesellschaftlichen Kontext und von persönlicher Unfreiheit aufgrund von biografisch bedingten Erfahrungen wie Unterdrückung, Missbrauch, Abhängigkeiten. Freiheit zu etwas betont die Freiheit, etwas zu tun, was ich tun möchte. Es gibt mir die Möglichkeit zur Entscheidung und Verwirklichung meiner Wünsche und Ideen.“

Und Ordnung? Scholz nennt die öffentliche und die private Ordnung. Er hat sich Gedanken gemacht über das Bedürfnis nach Struktur und Sicherheit, das bei unterschiedlichen Menschen auch ganz unterschiedlich stark ausgeprägt ist. In der Orgelmusik des 17. Jahrhunderts kam neben der geordneten komponierten Musik die Freiheit der Improvisation in Mode, auch Orgelmusik machte sich frei von liturgischen Zwängen und Vorgaben. Das will Scholz am Beispiel des italienischen Komponisten Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643) vorstellen: „Er ist frei zu bestimmen: Tonart, Tempo, Charakter, Dauer etc. Es entwickelt sich ein über einen sehr langen Zeitraum von etwa 100 Jahren ein sehr fantasievoller Musikstil, der stylus fantasticus.“

Am Tag des offenen Denkmals, 13. September, ist das 2019 als Denkmal anerkannte Pax-Christi-Gemeindezentrum geöffnet. Am Nachmittag finden von 14 bis 17 Uhr stündlich 15-minütige Kurzkonzerte mit Werken von Johann Sebastian Bach und mit zeitgenössischer Musik von Charlotte Seither, Stephan Marc Schneider und Martin Wistinghausen statt. Ausführende sind: Gudrun Knop (Traversflöte), Christoph Scholz (Cembalo) und Martin Wistinghausen (Gesang). Die Programme wechseln, der Eintritt ist frei.

Bachsonaten erklingen am 20.September in St. Michael, Lindenthal. Gudrun Knop und Christoph Scholz spielen die Sonaten in A-Dur und h-moll für Traversflöte und obligates Cembalo von Johann Sebastian Bach. Das Programm wird ergänzt durch eine Bearbeitung der Triosonate für Orgel BWV 525. Beginn: 17 Uhr.