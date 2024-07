Wie sich die Pandemie entwickelt hat Corona in Krefeld auf dem Vormarsch – aber Sorgen bereiten heute andere Krankheiten

Die Corona-Fallzahlen steigen auch in Krefeld „leicht und stetig“ – da die Menschen deutlich weniger testen, dürfte die Dunkelziffer höher ausfallen. Die Covid-19-Inzidenz in Deutschland lag zuletzt bei (hochgerechnet) rund 500 Fällen pro 100.000 Einwohner. Dies teilt die Stadt Krefeld auf Anfrage mit, und diesen Trend bestätigt auch Krefelds Leitender Impfarzt Wilhelm Stutzinger. „Das Coronavirus flirtet wieder mit uns“, sagt er in Anspielung auf den Namen der neuen Corona-Variante „Flirt“. Das Virus ist auch im Abwassermonitoring als die dominierende Variante manifest. Die gute Nachricht ist: Alle bekannten Verläufe der Infizierten sind milde, die Infektionszahlen an Schulen und in Kitas sind sehr niedrig. „Eigentlich ist Corona in eine normale Erkältungskrankheit übergegangen“, resümiert Stutzinger. Sorgen bereiten ihm und seinen Kollegen andere Erkrankungen, die auch für Fachwelt überraschend auf dem Vormarsch sind. Eine Konsequenz: Das Thema Impfen wird wieder wichtiger.