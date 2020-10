Krefeld will umgehend auf das Infektionsgeschehen reagieren : Corona-Zahlen steigen in Krefeld deutlich an

Corona-Zahlen steigen in Krefeld deutlich an

Krefeld Am Rand einer Demonstration auf dem Theaterplatz gegen Coronaschutz-Maßnahmen kam es nach Aussage des Kommunalen Ordnungsdienstes zu rassistischen Äußerungen. Die Stadtverwaltung schaltet den Staatsschutz ein.

Die Corona-Fallzahlen steigen auch in Krefeld deutlich. Im Vergleich zum Vortag vermeldet das Gesundheitsamt am Dienstag 25 Neuinfektionen. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 1119 Krefelder positiv auf das Virus getestet worden. Aktuell sind 117 Personen infiziert, die Zahl der Genesenen liegt bei 974. Im Krankenhaus müssen aktuell sieben Personen aus Krefeld mit Corona-Symptomen stationär behandelt werden, eine davon intensivmedizinisch. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz steigt durch die neue Entwicklung deutlich, wie die Erhebungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen klettert von 20 am Montag auf 31 am Dienstag. Insgesamt 18.085 Erstabstriche wurden in der Seidenstadt bisher vorgenommen, 5.895 Mal war eine Quarantäne notwendig oder wurde angeraten. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Krefeld 28 Personen mit Corona-Symptomen gestorben. „Die Stadt wird umgehend auf das Infektionsgeschehen reagieren, wenn die 7-Tage-Inzidenz den ersten kritischen Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb sieben Tagen erreicht. Entsprechende Maßnahmen dazu werden im Krisenstab beschlossen“, teilte ein Stadtsprecher mit.