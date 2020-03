Kostenpflichtiger Inhalt: Krefelder Corona-Patient erzählt : „Mir ging es richtig dreckig“

Screenshot vom Video-Telefonat mit Salvatore Iavarone. Der Krefelder ist Corona-Patient und hat sich in Ischgl angesteckt. Derzeit befindet er sich in Selbstisolation zuhause. Foto: Carola Puvogel

Krefeld Mit Corona allein zu Hause: Salvatore Iavarone ist einer der ersten Krefelder Corona-Patienten, er hatte sich in Ischgl angesteckt. Per Videotelefonat berichtet er von der Krankheit, die er in Selbstisolation durchgestanden hat.