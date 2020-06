Kultur in Krefeld : Corona-Regeln für die Kultur

Modernen Kunstbetrieb nimmt Nick Hornby in „NippleJesus“ aufs Korn. Das Solo mit Paul Steinbach ist am 26. Juni im Theater zu sehen. Foto: Stutte, Matthias/Matthias Stutte

Krefeld Der Inzidenzwert der neuen Erkrankungen liegt bei Null. Das ist beruhigend: Die Lockerung lässt mehr Kultur zu. Aber damit ist die Normalität noch lange nicht erreicht. Für kleine Bühnen rechnet sich der Betrieb noch nicht.

Krefeld schreibt eine schwarze Null in der Corona-Krise: In den vergangenen sieben Tagen ist nur eine neue Corona-Infektion zu vermelden gewesen. „Damit sinkt der Wert der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner rechnerisch auf Null. Erst bei 50 Neuinfektionen wäre hier eine kritische Marke erreicht“, teilt die Stadt mit.

Das ist eine gute Ausgangslage mit Blick auf die neuen Lockerungen. Denn auch für die Kultur ist jetzt viel mehr möglich. Vor allem in puncto Sicherheitsabstand hat sich einiges verändert. Das Kulturbüro der Stadt hat deshalb jetzt ein Informationsschreiben per E-Mail an die hiesigen Kulturschaffenden geschickt. Auch auf der städtischen Homepage sind die wichtigen Änderungen abrufbar unter www.krefeld.de

Die wichtigsten Änderungen betreffen vor allem die Bestimmungen zum Mindestabstand bei Veranstaltungen. Nach der neuen Corona-Schutzverordnung kann der Mindestabstand wegfallen, wenn sich einwandfrei zurückverfolgen lässt, wer auf welchem Platz gesessen hat. „Wir müssen unsere Sitze nummerieren und beim Einlass Namen und Adresse erfassen, damit wir jederzeit sagen können, dass an einem bestimmten Tag auf Platz 17 Herr X gesessen hat“, sagt Anuschka Gutowski, Geschäftsführerin des Theaters hintenlinks in der ehemaligen Brotfabrik Im Brahm. Der Zuschauerraum fasst unter normalen Bedingungen 60 Zuschauer.

Die Daten müssen die Veranstalter vier Wochen lang aufbewahren. „Wenn ein solcher Sitzplan nicht vorliegt, dürfen Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmenden nur dann stattfinden, wenn geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung des bekannten Mindestabstands von 1,50 Metern sichergestellt sind. Events mit mehr als 100 Zuschauern sind nur in Ausnahmefällen möglich, wenn ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept vorab bei den Gesundheitsbehörden vorgelegt wird“, so die Bestimmung. Große Festveranstaltungen bleiben bis 31. August generell untersagt: Dazu zählen Musikfeste und Festivals.

Die Maskenpflicht haben noch nicht alle Krefelder als neue Selbstverständlichkeit akzeptiert. Der Kommunale Ordnungsdienst berichtet, dass es weiterhin „einzelne Diskussionen mit Bürgern“ gebe. 32 Personen haben die Kontrolleure am Dienstag an verschiedenen Haltestellen an das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung erinnert. Die Personalien wurden jeweils festgestellt. In einem Café an der Hochstraße weigerte sich ein Kunde, seine Daten in das entsprechende Formular einzutragen, weil er „nur einen Kaffee trinken“ wolle. Nach einer kurzen Ermahnung durch den KOD verließ der 35-Jährige das Café.