Täglich nutzen zwischen 250 und 800 Menschen das Krefelder Impfzentrum : Corona-Impfzentrum ab Oktober im Stadthaus

„Im Stadthaus sollen zwei komplette Impfstraßen eingerichtet werden, die in der Startphase montags und mittwochs von 14 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet sind“, sagt Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Oberbürgermeister Frank Meyer hat jetzt einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung für Krefeld an die NRW-Landesregierung geschickt. Die Stadtwerke bieten in dieser Woche kostenfreie Tickets zum Impfen am Sprödentalplatz.