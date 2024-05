Liberale Tradition lebt wieder auf „Das Geschenk der Heimat teilen“ - Coprayer Hofrunde ehrt Linda Teuteberg und Horst Thoren

Die Coprayer Hofrunde hatte für die FDP immer eine besondere Bedeutung: Liberale Selbstvergewisserung war das eine, das andere die Begegnung mit Journalisten in einer entspannten, aber nicht spannungsfreien Atmosphäre. Bekanntlich nimmt die Hofrunde stets einen FDP-Politiker und einen Journalisten in den Kreis der Ritter auf. Aus dieser Begegnung in dieser Atmosphäre entstand oft genug ein Funkenflug aus Witz und Ironie. Dieser Effekt stand diesmal nicht im Vordergrund, und das war auch gewollt. Thema des Abends war der Heimat-Begriff. Die beiden Aspiranten auf die Ritterwürde – die FDP-Politikerin Linda Teuteberg (2019/ 2020 FDP-Generalsekretärin) und Horst Toren, stellvertretender Chefredakteur der Rheinischen Post – hielten Vorträge, die bewegend und tiefgründig waren, sich prächtig ergänzten und am Ende ein klug durchdachtes und mitgefühltes Bekenntnis zur Heimat wurden. Das Motto von Thorens Vortrag – „Das Geschenk der Heimat teilen“ – fasste diesen Heimatbegriff dicht zusammen: Heimat lebt nicht von Ressentiments und Rückwärtsgewandtheit, sondern von empathischer Offenheit für die Welt, die in heimatlicher Verwurzelung Kraft und Selbstgewissheit findet.