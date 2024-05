Drei Shows in Uerdingen Grünkohl und Pinkel für die Rhine Side - das Open-Air-Comedy-Programm

Gemeinsam mit dem Uerdinger Kaufmannsbund als Betreiber der Rhine Side präsentiert das Veranstalter-Duo Diefes/Kölker im Juni, Juli und August das, was für sie „das Beste der bundesweiten Comedy und Kabarett-Szene“ nennen. Die Termine sind jeweils der erste Montag im Monat, Einlass ab 17.30 Uhr, Showbeginn 19 Uhr. Los geht es am 3. Juni. Özgür Cebe, John Doyle und Benjamin Eisenberg werden auftreten. Cebe wurde als Schauspieler bekannt (Lindenstraße, Cobra 11), bevor er ab 2009 verstärkt als Stand up Comedian auf Tour ging. Doyle nimmt sich der Alltagsprobleme an als ein Mann, der „zufällig Amerikaner ist, aber nicht zufällig in Deutschland lebt“. Und Eisenberg sieht sich mit Programmen wie „Pointen aus Stahl“ scharfzüngig in der Nachfolge von Dieter Hildebrandt.