Kein hinreichender Tatverdacht : Staatsanwaltschaft Krefeld stellt Ermittlungen gegen Ex-Arzt der Colonia Dignidad ein

Krefeld Nach gut siebeneinhalb Jahren hat die Staatsanwaltschaft Krefeld ihre Ermittlungen gegen den Ex-Arzt der Siedlung Colonia Dignidad in Chile eingestellt. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, an der Tötung von drei Studenten beteiligt gewesen zu sein.

Bei den Nachforschungen in Zusammenarbeit mit den chilenischen Strafverfolgungsbehörden habe "nach Ausschöpfung aller erfolgversprechender Ermittlungsansätze ein für eine Anklageerhebung erforderlicher hinreichender Tatverdacht unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt begründet werden" können, teilte die Behörde am Montag mit.

So habe der Vorwurf gegen Hopp keine Bestätigung gefunden, er sei an der Tötung von drei im Mai 1976 in Chile verschwundenen oppositionellen Studenten beteiligt gewesen. Der Beschuldigte selbst hatte den Vorwurf bestritten. Kein hinreichender Tatverdacht gegen den in Krefeld lebenden Hopp habe sich auch bei der Prüfung des Vorwurfs ergeben, er habe Beihilfe zu in den Jahren von 1993 bis 1997 begangenen Sexualstraftaten des Ex-Leiters der Colonia Dignidad, Paul Schäfer, an chilenischen Kindern geleistet.