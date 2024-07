In Chile Colonia Dignidad – Aufarbeitung einer deutschen Folterkolonie

Die Gräueltaten liegen Jahrzehnte zurück. Deutsche folterten, mordeten und missbrauchten in Chile Kinder. Die Taten in der Colonia Dignidad hallen nach und werden auch heute noch mit der Stadt Krefeld in einen Zusammenhang gebracht. Mit Hartmut Hopp lebt der frühere Sektenarzt und Stellvertreter von Paul Schäfer in der Seidenstadt. Laienprediger Schäfer war 1961 mit seinen Anhängern von Deutschland nach Chile gezogen und hatte am Fuße der Anden die „Kolonie der Würde“ gegründet. Jahrzehntelang ließ er die Sektenmitglieder dort ohne Lohn arbeiten, riss Familien auseinander und missbrauchte Kinder. Während der Militärdiktatur unter General Augusto Pinochet (1973-1990) wurden auf dem 17.000 Hektar großen Areal Regimegegner gefoltert und ermordet.