Veranstaltung in Krefeld : Der CO2-Fußabdruck einer Klima-Diskussion

Oberbürgermeister Frank Meyer (links), Irina Blasczcyk vom Fachbereich Umwelt und Andre Möller von Wert-Sicht diskutieren das Klimaschutz-Konzept. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Auch Veranstaltungen wie der „Dialog Krefeld-Klima 2030 – Klimaschutz“ in de Volkshochschule haben Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Die Firma Wert-Sicht hat gerechnet.

Dem Klimawandel entgegenzuwirken ist keine einfache Sache. Erst recht nicht, wenn jede Reise, jede Veranstaltung und jedes Produkt im Supermarkt für mehr CO 2 -Ausstoß sorgt. Um dieser Masse an Kohlenstoffdioxid Herr zu werden, gibt es nicht den einen richtigen Ansatz, wohl aber unterschiedliche Möglichkeiten, die CO 2 -Emission zu verringern oder zu kompensieren.

Auch Veranstaltungen wie der „Dialog Krefeld-Klima 2030 – Klimaschutz“ in de Volkshochschule haben Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima. Das fängt bei der An- und Abreise der Besucher an, umfasst den Strom-, Wärme- und Wasserverbrauch, die Erstellung von Broschüren und Flyern, das Catering sowie viele weitere Aspekte. Den CO 2 -Fußabdruck der Veranstaltungen zu ermitteln, diese Aufgabe hat sich die Stadtverwaltung als Ziel gesetzt.

Info Bedeutendes Treib­haus­gas CO 2 ist die chemische Summen­formel für das aus Kohlen­stoff und Sauer­stoff bestehende Molekül Kohlen­stoff­dioxid, auch als Kohlen­dioxid bekannt. Das Gas Kohlen­stoff­dioxid ist farblos, gut in Wasser löslich, nicht brennbar, geruch­los und ungiftig. Es ist neben Stick­stoff, Sauer­stoff und sogenannten Edel­gasen ein natür­licher Bestand­teil der Luft und ist eines der bedeutendsten Treib­haus­gase. CO 2 absorbiert einen Teil der von der Erde ins Welt­all abgegebenen Wärme und strahlt diese zurück auf die Erde. Durch diesen natürlichen Treib­haus­effekt entsteht auf der Erde das gemäßigte Klima, welches Flora und Fauna gedeihen lässt.

„Nicht alle Emissionen lassen sich zu 100 Prozent vermeiden, zum Beispiel benötigen die Beleuchtung und der Beamer Strom und die Heizung Wärme“, so ein Sprecher der Stadtverwaltung. Aber es gibt diverse Möglichkeiten, Veranstaltungen klimaneutral durchzuführen. Grundsätzlich geht man hierzu folgendermaßen vor: 1. Vermeiden 2. Reduzieren 3. Kompensieren.

Erfasst von der Firma Wert-Sicht: CO 2 -Emissionen der Veranstaltung „Dialog Krefeld-Klima 2030 – Klimaschutz“ in der in der Volkshochschule am Von-der-Leyen-Platz. . Foto: Stadt / Repro: Schaulandt/Stadt/Repro: Schaulandt

Dahinter steht der Gedanke, zunächst alle Potenziale zur Emissionsvermeidung und -reduzierung auszunutzen: Energiesparen wo möglich, erneuerbare Energien nutzen, Abfälle trennen, sorgsam mit Wasser umgehen, möglichst regionales und ökologisches Essen anbieten. Erst dann denken Organisatoren über Kompensationen für die Restemissionen nach.

Für die jüngste Veranstaltung „Dialog Krefeld-Klima 2030 – Klimaschutz“ in der Volkshochschule wurde diese Strategie umgesetzt: Die VHS bezieht einen Anteil ihres Stroms von der hauseigenen Solarstromanlage. Es wurde bewusst auf ein Catering (außer Wasser für die Referenten) verzichtet. Durch die Innenstadtlage ist die VHS hervorragend mit Bahn, Fahrrad und zu Fuß zu erreichen.

Die CO 2 -Emissionen wurden von der Firma Wert-Sicht erfasst und stellen sich wie folgt dar:

Es waren 130 Personen anwesend. Mit dem Rad oder zu Fuß sind 77 Prozent der Besucher gekommen, drei Prozent mit der Bahn und 20 Prozent mit dem Pkw. Auf die Mobilität der Veranstalter entfallen die meisten CO 2 -Emissionen, da unter anderem Stellwände und Materialien per Transporter angeliefert wurden.

Da die VHS weder beheizt noch klimatisiert wurde, ist der Energieverbrauch entsprechend gering. Die gesamten CO 2 -Emissionen – inklusive 20 Prozent Sicherheitsaufschlag – betragen 0,23 Tonnen, das sind knapp zwei Kilogramm pro Teilnehmer. Zum Vergleich: der durchschnittliche CO 2 -Ausstoß eines Bundesbürgers beträgt 11.600 Kilogramm pro Jahr.