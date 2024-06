Turnusmäßiger Wechsel Claudia Gehl ist neue Präsidentin des Zonta Club Krefeld

Claudia Gehl ist seit 2018 Mitglied im Zonta Club Krefeld. „Es geht mir darum, mich für die Stärkung von Frauen und Mädchen in unterschiedlichen Bereichen ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit, Herkunft oder sexuellen Orientierung einzusetzen. Ihnen soll eine selbstbestimmte Lebensführung ohne Angst vor Gewalt sowie gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen ermöglicht werden“, schildert die examinierte Krankenschwester die Gründe, warum sie in den Ideen der Zonta-Bewegung eine Heimat gefunden hat. Außerdem sei es spannend, an sozialen Projekten – sowohl international, national und lokal – mitzuwirken. Als internationaler Club ermögliche Zonta den Mitgliedern ein (weltumspannendes) Netzwerken, so Gehl. Der ZC Krefeld arbeitet dabei, wie Zonta Clubs auf der ganzen Welt, nach dem Zonta-Leitsatz „Advancing the Status of Women Worldwide through Service and Advocacy“ (Förderung des Status von Frauen weltweit durch Service und Interessenvertretung).