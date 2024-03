Trotz aktuell stürmischer Zeiten Krefelder City blickt positiv in die Zukunft

Es herrschen stürmische Zeiten in Krefeld. „Wir befinden uns in rauer See“, mit diesem Satz begrüßte Christoph Borgmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Krefeld, die rund 60 Besucher, die sich zur Jahresauftaktveranstaltung der Werbegemeinschaft in den Räumlichkeiten der Sparkasse eingefunden hatten. Unter dem Motto „Kurs setzen in rauer See“ standen neben der klassischen Mitgliederversammlung ein Impulsreferat zu den Veränderungen im Zahlungsverkehr und Online Banking Business sowie Rückmeldungen zum offenen Brief zur Schließung des Kaufhofes an. Dazu stellten die Macher von „Eäte.Drenke.Danze.“ ihre Ideen für die Innenstadt vor.