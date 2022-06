In Krefeld startet ein Pilotprojekt : Erster bewachter Parkplatz für Fahrräder in der City

Ähnlich wie am Hauptbahnhof soll es probeweise einen bewachten Fahrradparkplatz an der Königstraße geben. Foto: Thomas Lammertz/Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Pilotprojekt startet passend zur Veranstaltung „Kultur findet Stadt“ am Samstag, 18. Juni, und steht ab Juli an jedem Samstag zur Verfügung.

(bk) In Krefeld startet jetzt ein Pilotprojekt, das Besuche in der Innenstadt attraktiver und umweltfreundlicher gestalten soll. Unter dem Motto „Radeln, parken, erleben“ bietet die Stadt ab dem 18. Juni einen ersten, bewachten Fahrradparkplatz mitten in der Innenstadt an. Das Projekt konnte kurzfristig realisiert werden.

Erst vor rund sechs Wochen hatten die Innenstadtakteure bei einem Gespräch mit Oberbürgermeister Frank Meyer die Priorisierung des Wunsches angesprochen. Und so entstand auf Kaufhof-Höhe unter dem Parkhaus an der Königstraße, gegenüber des Fischladens, ein erster Radparkplatz, der im Rahmen der Veranstaltung „Kultur findet Stadt“ am 18. Juni eröffnet und den Nutzern von 10 bis 20 Uhr und ab Juli bis Oktober dann jeden Samstag zur Verfügung stehen wird.

„Uns geht es in einem ersten Schritt darum, dass wir den Bedarf der Krefelder feststellen, um dann, in einem nächsten Schritt überlegen zu können, welche Lösung für unsere Stadt dauerhaft die beste sein könnte“, erklärt InnenstadtkoordinatorThomas Brocker. „Wir müssen herausfinden, wie viele Krefelder wirklich die bewachte Abstellmöglichkeit nutzen, welche Anforderungen sie daran haben und welche Zeiten beliebt sind.“ Dann könnte eine langfristige Lösung gefunden werden. Es ist nicht auszuschließen, dass wir am Ende zu dem Entschluss kommen, dass wir an diesem Standort bleiben“, ergänzt Innenstadtkoordinatorin Christiane Gabbert.

Die Umsetzung ist jedoch nur mit Partnern möglich. Mit im Boot sind deshalb Galeria Kaufhof, der „Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club“ (ADFC) sowie die Radstation Krefeld, die sich in Trägerschaft der Diakonie befindet und selbst Bewachung, Werkstatt, Verkauf und Codierung am Krefelder Hauptbahnhof anbietet. Ähnliche Leistungen werden auch am neuen Fahrradparkplatz am Kaufhof-Parkhaus bereitgestellt – vorerst nur am Eröffnungstag, nach der ersten Erfahrung dann vielleicht auch dauerhaft.

Eine Codierung ist am 18. Juni für 9,50 Euro möglich, das Fahrrad wird für 10 Euro geputzt. Das Stadtmarketing stellt zudem Infomaterial zum Radwandertag zur Verfügung und der ADFC informiert von 10 bis 14 Uhr zu Fahrradthemen und Fahrradstrecken am Niederrhein. Die Nutzung des bewachten Fahrradparkplatzes läuft unter dem Motto „Zahle, was dir dein bewachter Platz wert ist“.