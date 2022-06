Autor in Krefeld : Christoph Peters erhält den Niederrheinischen Literaturpreis

Krefeld Der 1966 in Kalkar im Kreis Kleve geborene Peters ist damit der erste Autor, der zum zweiten Mal mit dem Niederrheinischen Literaturpreis ausgezeichnet wird.

Im „Dorfroman“ gehe es um die Schwelle vom technikgläubigen, ökologiefernen Fortschrittsoptimismus zur skeptischen Selbstermächtigung des kritischen Geistes in Bürgerbewegungen. Es gehe aber auch um die Emanzipation eines Jugendlichen von seinem Elternhaus, um das Drama des begabten Kindes und seine Selbstwerdung in Auseinandersetzung mit dem, was Widerstand leistet. „Die Gründlichkeit, mit der Peters‘ „Dorfroman“ die Besonderheit der niederrheinischen Landschaft und der Menschen dieser Region porträtiert, wird nur noch übertroffen von der Sorgfalt, mit der er gesellschaftliche wie private Konfliktlinien zu einem historischen Panorama verdichtet. So kenntnisreich und authentisch er die Atmosphäre und Lebensart der Region in den 1970er-Jahren schildert, so genau misst er die Veränderungen bis ins Heute aus, politisch, mental, soziologisch.