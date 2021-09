Bundestagskandidat in Krefeld : Christof Rausch tritt erneut für die AfD in Krefeld an

Krefeld Der 56-Jährige kandidiert im Wahlkreis 110 für die AfD und plädiert dafür, die GEZ-Gebühren abzuschaffen. Eigentlich, so erklärt Rausch, sei er früher ein unpolitischer Mensch gewesen.

Bereits vor vier Jahren hatte er es versucht, am 26. September tritt Christof Rausch erneut für die AfD im Wahlkreis 110 (Krefeld I, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch) als Bundestagskandidat an. Dass es schwierig wird, weiß er selbst. „Wir müssen uns nichts vormachen, die Chancen stehen nicht gut“, sagt der 56-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Zwar möchte Rausch den Bürgern ein Angebot machen, einen Nicht-Berufspolitiker zu wählen, „doch sie werden wohl keinen Gebrauch davon machen“, sagt er. Ein Umdenken in der Bevölkerung würde die Chancen erhöhen, aber das sieht Rausch derzeit nicht. Dabei vertrete Rausch „die einzige Partei, die sich gegen den direkten oder indirekten Impfzwang stellt“, sagt er.

In die AfD eingetreten ist Rausch 2013. Eigentlich, so erklärt Rausch, sei er früher ein unpolitischer Mensch gewesen und habe nie das Verlangen verspürt, sich politisch zu engagieren. Bei einer Demonstration gegen die GEZ-Gebühren in Köln wurde er auf die „Partei der Vernunft“ aufmerksam, die ebenfalls für die Abschaffung des Rundfunkbeitrags forderte. Rausch trat in die PDV ein, nach nur drei Monaten aber wechselte er zur AfD. Auslöser war ein Auftritt des Partei-Mitbegründers Bernd Lucke in Düsseldorf. Während Lucke 2015 aus der AfD austrat, blieb Rausch bis heute – und will im September in den Bundestag einziehen. Seine Mandate im Stadt- und im Kreistag würde Rausch dann vorerst ruhen lassen.