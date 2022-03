Forschung zum Bauhaus in Krefeld : Christiane Lange mit Ehrenplakette ausgezeichnet

Forschung zum Bauhaus in Krefeld

Oberbürgermeister Frank Meyer überreicht Christiane Lange die Ehrenplakette nebst Blumenstrauß in einer Feierstunde im historischen Ratssaal. Foto: Schalljo

Krefeld Das Bauhaus in Krefeld hat es Christiane Lange angetan. Jetzt wurde der engagierten Kunsthistorikerin im Rahmen einer Feierstunde die Ehrenplakette der Stadt verliehen.

Bereits im März 2020, unmittelbar vor Beginn der Corona-Pandemie, hatte der Rat der Stadt Krefeld entschieden, dass Christiane Lange die Ehrenplakette der Stadt Krefeld verliehen bekommen soll. Aufgrund der Coronabeschränkungen wurde die tatsächliche Verleihung erst jetzt, am Mittwochabend, vorgenommen. Lange hatte sich mit ihrer Arbeit in der Forschung über das Bauhaus in Krefeld, aber auch mit Aktionen wie der Errichtung des Schütte-Pavillons im Bauhaus-Jahr um die Stadt verdient gemacht.