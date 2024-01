Krefelder Kabarettist hat großes Herz Christian Ehring unterstützt Obdachlosen-Zeitung

Christian Ehring hat eine scharfe Zunge und ein großes Herz: Der in Krefeld aufgewachsene Kabarettist und Fernsehstar hat erst vor wenigen Wochen ein spendierfreudiges Publikum zugunsten des Kinderschutzbundes Krefeld in der Mediothek unterhalten. Aktuell freut sich die Obdachlosenhilfe fiftyfifty aus Krefelds Nachbarstadt Düsseldorf über seine Hilfe. Als ehemaliges Mitglied des Kom(m)ödchen-Ensembles ist der frühere Schüler des Richarda-Huch-Gymnasiums nun in ganz Düsseldorf zu sehen – auf Werbeplakaten für die Obdachlosenzeitung fiftyfifty, die auch in der Stadt Krefeld von Betroffenen angeboten wird. Im Stil einer typischen Empfehlungs-Offensive (Testimonial-Kampagne) habe die Chefin der auf soziale Projekte spezialisierten Agentur d.a.n.k.e, Heike Hassel, zusammen mit fiftyfifty-Gründer Hubert Ostendorf das neue Motiv entwickelt. Es sei das zweite in einer ganzen Reihe, die noch folgen sollen. Den Anfang habe Helge Schneider gemacht, heißt es im einem Newsletter.