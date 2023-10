Benefiz für den Kinderschutzbund Krefeld Klassik und Kabarett - fast ein Familientreffen mit Christian Ehring

Zehn Jahre sind zwar kein richtiges Jubiläum, aber eine Tradition: So lange gibt es bereits das Benefizprogramm „Kabarett trifft Klassik“ für den Kinderschutzbund Krefeld. Zweistellig wird die Reihe am Freitag, 8. Dezember, 20 Uhr, in der Mediothek. Und diesmal gibt es die Ehring-Brüder im Doppelpack.