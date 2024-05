Was tun, wenn Hund entläuft? Wie Chihuahua Otto in Krefeld gerettet wurde

Als Chihuahua Otto am vergangenen Mittwoch in Tönisvorst bei seiner Gassirunde von einem größeren Hund gejagt wird, gerät er in Panik und läuft weg. Das ist kein Einzelfall. „Allein im Mai haben wir bisher elf entlaufene Hunde verzeichnet“, berichtet Tanja von der Hundesuchhilfe Kreis Viersen, Team Niederrhein. Das sei vergleichsweise viel. Die Hundesuchhilfe kommt zum Einsatz, wenn Hundehalter aus dem Kreis Viersen und Umkreis wegen eines entlaufenen Hundes mit ihnen in Kontakt treten. Die Ehrenamtlichen veröffentlichen unter anderem Suchanzeigen mit Fotos der vermissten Vierbeiner auf Facebook.