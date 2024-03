Kerstin Schmidt-Gutmann Chefin im künftigen „Haus der Bildung“

Große Aufgaben liegen vor Kerstin Schmidt-Gutmann, die als Schulleiterin der Grundschule an der Westparkstraße in ihr Amt eingeführt worden ist. Im Jahr 2026 wird diese Schule den Standort wechseln und im neuen „Haus der Bildung“ an der Hofstraße aufgehen. Oberbürgermeister Frank Meyer würdigte in einem Festakt das Engagement und die Tatkraft von Kerstin Schmidt-Gutmann, die in ihrer noch recht kurzen Amtszeit an der Grundschule Westparkstraße schon viel bewirkt hat. „Mit ihrer Kompetenz, ihrem großen Engagement und der richtigen Haltung wird sie auch das ,Haus der Bildung‘ in eine gute Zukunft führen.“