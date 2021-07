Verantwortlich für beide Krefelder Standorte : Chefarztwechsel am Helios St. Josefshospital

Chefarztwechsel am Helios St. Josefshospital

Krefeld In der Abteilung für Urologie folgt Prof. Dr. Martin Friedrich auf Privatdozent Dr. Marcus Horstmann. Der Chefarzt wird verantwortlich für beide Krefelder Standorte sein.

(RP) Wechsel in der chefärztlichen Leitung der Urologie am Helios St. Josefshospital Uerdingen. Privatdozent Marcus Horstmann hat zum 1. Juli die Klinik auf eigenen Wunsch verlassen, um sich einer neuen beruflichen Aufgabe zu widmen. Neuer Chefarzt des Fachbereiches ist Prof. Martin Friedrich. Verantwortlich für beide Krefelder Standorte, wird er das urologische Behandlungsangebot und fachliche Profil der Kliniken schärfen und gemeinsam in einem großen Team weiter ausbauen.