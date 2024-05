Nachwuchsinitiative aus Krefeld Check-in zum Start in die Berufslaufbahn – 65 Unternehmen machten mit

Krefeld · Schüler aus Krefeld und Umgebung konnten am Mittwoch in der Agentur für Arbeit an zahlreichen Ständen in die verschiedenen Ausbildungen reinschnuppern. Neben einer Vielfalt an Berufen gab es auch offene Stellen. Was in diesem Jahr neu war.

23.05.2024 , 15:55 Uhr

Thomas Feldges, Daniela Perner, Markus Schön und Matthias Elvenkemper (v.l.) bei der Nachwuchsinitiative „Check In-Berufswelt“. Foto: samla.de/Andreas Drabben

Von Tatjana Henrich