Angebot für Krefelder Jugendliche Check In Berufswelt zeigt Jobchancen auf

Check In Berufswelt solle künftig noch besser vernetzen. „Wir haben das Matching weiter optimiert und wollen Jugendliche mit ihrem idea­len Job in Kontakt bringen“, sagt Steinmetz. Bei zwei jungen Frauen aus der Schulklasse ist dies bereits gelun­gen. „Ich habe mir bei Check In im vergangenen Jahr das Holiday Inn in Neuss angesehen und bin mir jetzt sicher: Ich möchte Hotelfachkraft werden“, sagt die 15 Jahre alte Fe­licitas Krach. Auch ihre Freundin Na­rin Perk hat ein Ziel. „Ich will zur Polizei und denke auch über ein Dua­les Studium nach, um in den ge­hobenen Dienst zu kommen. Ich möch­te im Sommer auch gern ein Prakti­kum bei der Polizei machen. Ohne Check In hätte ich diesen Beruf vermutlich gar nicht in Erwä­gung gezogen und würde immer noch suchen“, betont die 16-Jährige.