Gesicht der Kampagne lernt bei Siemens Check In Berufswelt wird immer größer

Zu Beginn der Ausbildungsinitiative Check In Berufswelt vor 15 Jahren war es noch das Hauptziel, Schülerinnen und Schülern bei der Berufsorientierung und Suche nach zu wenigen Ausbildungsplätzen zu helfen. Heute, in Zeiten des Fachkräftemangels, haben junge Menschen kaum noch Not, eine Ausbildungsstelle zu finden. Sie haben eher die Qual der Wahl. Vor diesem Hintergrund sprach IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz aus Krefeld bei der Auftaktveranstaltung der Kampagne „von einer guten Tradition und Erfolg versprechenden Maßnahme der Berufsorientierung im Jubiläumsjahr“.