Charity-Marsch : Feuerwehrleute marschieren in voller Montur von Kleve nach Krefeld

Feuerwehrmann Björn Koths will die Krefelder Initiativen wie „Fire Fighters Run For Wishes“ und „KM 4 Kids“ bündeln. Foto: Björn Koths

Krefeld Am kommenden Freitag und Samstag ist die Aktion zugunsten der Aktion „km4kids, firefighters and friends run for charity“. Auch zwei Krefelder sind dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Eine Gruppe von voraussichtlich 13 Feuerwehrleuten, darunter auch zwei Krefelder, macht am kommenden Freitag mit bei einem Charity-Marsch von Kleve nach Krefeld. Die Teilnehmer werden zugunsten der Aktion „km4kids, firefighters and friends run for charity“ am Freitag und Samstag, 26./27. Juli bei den angekündigten hochsommerlichen Temperaturen pro Tag eine Marathondistanz als Marsch zurücklegen. Dabei wird ein Großteil der Läufer die Strecke in voller Feuerwehrschutzkleidung absolvieren. Das bedeutet mit mindestens 20 Kilo Gepäck zusätzlich.

Der Bürgermeister des Startorts Weeze, Ulrich Francken, der die Schirmherrschaft für die Aktion „km4kids, firefighters and friends run for charity“ übernommen hat, hat seinen Amtskollegen in den Etappenzielorten Neukirchen-Vluyn und Krefeld kontaktiert, die die Aktion unterstützen. Bei der Zielankunft am Samstagabend an der Hauptfeuerwache in Krefeld wird Bürgermeisterin Karin Meincke stellvertretend für Oberbürgermeister Frank Meyer die Teilnehmer begrüßen. Natürlich werden auch zahlreiche Feuerwehrkollegen und anwesende Krefelder die Marschierenden am Ziel ihres besonderen „Einsatzes“ in Empfang nehmen.

Start in Weeze ist am Freitag um 10 Uhr auf dem Cyriakusplatz. Begleitet und gelotst werden die Läufer von je zwei Fahrrädern und Mannschafts-Transportfahrzeugen. Ziel des ersten Tages und Start des zweiten Tages ist das Gerätehaus der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn. Dort werden die Teilnehmer gemeinsam übernachten und am nächsten Tag wieder um 10 Uhr losgehen. Geplant ist, nach rund sieben bis neun Stunden am Ziel anzukommen. Dementsprechend wird der Zieleinlauf an der Hauptfeuer- und Rettungswache Krefeld zwischen 17 und 19 Uhr erwartet. Danach gibt es Hot Dogs zum gemeinsamen Abschlussessen. Außerdem soll eine Verlosung stattfinden.