Charity-Konzert in Krefeld Frauenberatungsstelle sucht Mitstreiter im Kampf gegen Gewalt an Frauen

Alle Frauen und Mädchen mit und ohne Behinderung, jeder Religion, Herkunft oder sexueller Orientierung sind in den Räumlichkeiten an der Nordstraße 30 willkommen. Gewalt gegen Frauen ist nicht nur ein Frauenthema, sondern ein Problem der Gesellschaft. Um darauf aufmerksam zu machen und Mitstreitende zu gewinnen, die sich gemeinsam gegen Gewalt an Frauen einsetzen wollen, veranstaltet die Frauenberatungsstelle Krefeld nun ein Konzert. Mit den Spendengeldern, die an diesem Abend gesammelt werden, soll Werbung finanziert werden, um die Reichweite und Sichtbarkeit der Frauenberatungsstelle und ihrer Arbeit zu erhöhen.