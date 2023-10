Show in Krefeld Die Feuermaler von Chapeau Bas kommen in die Friedenskirche

Ein Feuerrad in der Kirche? Lichtmalerei im Altarraum? Magie unter der Kanzel. „Natürlich“, sagen Birgit und Gerhard Leßmann. „An Krefelds Jubiläum möchten wir uns auch gerne beteiligen.“ Denn bei großen Ereignissen haben sie oft für Staunen und Innehalten gesorgt. Mit den spektakulären Feuer- und Lichtshows der Gruppe Chapeau Bas sind vor allem die „Einkaufen bei Kerzenschein“-Samstage illuminiert worden. Am Sonntag, 29. Oktober, bieten die Krefelder in der Friedenskirche am Luisenplatz eine Feuer-Laser-Show.