Rechnungsprüfungsausschuss : CDU wirft OB Bruch der Vertraulichkeit vor

Krefeld Die CDU-Fraktion kritisiert das Verhalten des Verwaltungschefs Frank Meyer um die vergessenen Abrechnungen von Anliegerbeiträgen. Der Einnahmeausfall für die Stadt soll bei rund 480.000 Euro liegen.

Die Ratsfraktionen wurden über die Abläufe erst in einer Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses (RPA) informiert, während Meyer bereits einen Tag vorher die Öffentlichkeit unterrichtet hatte. „Sonst wird uns immer mit Konsequenzen gedroht, wenn Informationen nach außen dringen, hier prescht der OB einfach vor, weil durch einen Verwaltungsfehler rund 500.000 Euro wahrscheinlich verloren sind“, mahnt Gero Hattstein, CDU-Sprecher im Rechnungsprüfungsausschuss. In einem Zwischenbericht wurde den Ausschussmitgliedern mitgeteilt, dass die Rechnungen für die Jahre 2013 und 2014 nicht weitergereicht worden seien. Als Grund werden in dem Papier Kommunikationsfehler genannt. „Wir erwarten eine vollständige Aufklärung, wie damals bei der Fehlbuchung im Jahr 2008. Damals hat der Ratsherr Frank Meyer erklärt, dass ein Oberbürgermeister für einen Fehler seiner Verwaltung in Verantwortung genommen werden muss. Wir hoffen also, dass wir bei der Vorlage des Endberichtes mehr wissen. Auch ist das Ganze für die Bürger, die bereits zahlen mussten, ungerecht. Hier muss der Verwaltungschef auch erklären, warum die einen zahlen mussten, während die anderen einfach nur Glück hatten“, so Hattstein.