Kostenpflichtiger Inhalt: Streit in Krefeld : CDU wirft Meyer Täuschung bei Zahl der Kita-Plätze vor

Britta Oellers rechnet in einem Video vom Mittwoch vor, dass netto bis Januar 2021 nur 581 Kita-Plätze geschaffen worden seien. Foto: CDU / Video-Screenshot

Krefeld Nach Überzeugung der CDU arbeitet Meyer in seinem Wahlkampf mit Zahlentricksereien. So habe er nicht, wie behauptet, in seiner Amtszeit 800 Kita-Plätze geschaffen, sondern netto nur 326, bis Januar 581 Plätze.