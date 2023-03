Bezirksvertretung Ost CDU will Kreisverkehr für die Mitte von Traar voranbringen

Bewegung beim Thema Kreisverkehr im Herzen von Traar: Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Ost hat dazu für die nächste Sitzung am 7. März einen Antrag vorbereitet. Demnach soll die Stadtverwaltung einen Entwurf zur Verbesserung der verkehrlichen Lage im Bereich Moerser Landstraße / Kemmerhofstraße vorlegen, bevorzugt als ansprechend gestalteter Kreisverkehr. Dem Projekt soll zudem eine hohe Priorität eingeräumt werden. Ein Kreisverkehr ist dort seit längerer Zeit im Gespräch. Zuletzt hatte sich der Sparkassenvorstandsvorsitzende Lothar Birnbrich am Rande einer Bilanz-Pressekonferenz dafür ausgesprochen; er hatte bei dieser Gelegenheit auch bekräftigt, dass die Sparkasse bereit ist, von ihrem Grundstück in dem Bereich Grund und Boden für einen Kreisverkehr abzugeben. Bekanntlich baut die Sparkasse dort gerade ein neues Gebäude mit Wohnungen und einer Filiale im Erdgeschoss.