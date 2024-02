Krefeld: Nachnutzung suchen CDU will Abriss des Seidenweberhauses stoppen

Die Rahmenbedingungen, das Problembewusstsein und die Stimmung in der Bürgerschaft haben sich nach Überzeugung der CDU-Fraktion im Rat so stark geändert, dass sie nun doch den Erhalt des Seidenweberhauses fordert und dazu auch einen entsprechenden Antrag in den Rat einbringt. „Wir sollten die Abriss-Entscheidung hinterfragen“, erklärte Timo Kühn, zugleich Oberbürgermeisterkandidat der CDU. „Wir haben eine neue Zinssituation, und auch mit Blick auf das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit muss man die Frage stellen, ob man ein Gebäude, das gerade mal 60 Jahre alt ist, als abgängig einstufen kann.“ Zudem sei er viel im Karneval unterwegs gewesen, und jeder Sitzungsleiter habe betont, wie wichtig der Saal des Seidenweberhauses für das Brauchtum sei. „Das sollten wir als Politik würdigen“, sagte er.