Nachtragshaushalt für 2023 : CDU und SPD fordern Senkung der LVR-Umlage

Krefeld Die beiden Krefelder Vertreter Marc Blondin und Wolfgang Merkel erwarten von LVR-Kämmerin Renate Hötte die Senkung der Umlage um mindestens einen Prozentpunkt.

CDU und SPD in der Landschaftsversammlung Rheinland fordern von LVR-Kämmerin Renate Hötte unverzüglich die Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines Nachtragshaushalts für 2023. Darauf haben die Krefelder Vertreter in der Versammlung, Marc Blondin MdL und Wolfgang Merkel, hingewiesen.

Die tatsächlich zu erwartenden Zahlungen der einzelnen Körperschaften an den LVR werden bei der festgesetzten Umlage höher ausfallen und auch die Zuweisungen des Landes an den Verband werden steigen. Darauf haben die Mehrheitsfraktionen reagiert und verlangen eine angemessene Senkung der Umlage für 2023, die auch Krefeld zugutekäme: „Bei der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2022/2023, der den Körperschaften in schwierigen Pandemiezeiten Planungssicherheit geben sollte, haben wir bereits versprochen, einen Nachtragshaushalt zu verabschieden für den Fall, dass sich die Grundlagen positiv entwickeln sollten. Dieses Versprechen lösen wir jetzt ein!“, so Marc Blondin und Wolfgang Merkel.